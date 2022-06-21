«Момент настал». Непобеждённый мексиканский экс-чемпион хочет подраться с Биволом

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и первый номер рейтинга WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес (44-0, 30 KO) считает, что именно он должен стать следующим соперником действующего обладателя титула, россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 KO).
«Я уважительно отношусь к WBA и верю, что они будут верны себе. Мне не нравится, что Бивол уклоняется от меня. Я заслужил звание обязательного претендента на титул. Он говорил о поединке со мной два года. Момент настал», – приводит слова бойца издание BoxingScene.
Напомним, 31-летний Рамирес перешёл в полутяжёлый вес в апреле 2019 года и с тех пор одержал пять досрочных побед. В своём последнем бою в середине мая он нокаутировал немецкого середняка Доминика Бёзеля (32-3, 13 KO).
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