Хабиб Нурмагомедов высказался о подготовке брата Умара к третьему бою в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался в социальных сетях о подготовке двоюродного брата Умара Нурмагомедова (14-0) к выступлению на турнире UFC on ESPN 38, который состоится в это воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (США).
«Мы уже в Вегасе и готовы выступить в эту субботу на UFC Vegas 57. Тяжёлая подготовка позади, впереди самое интересное. Умар, только вперёд, Брат», – написал Хабиб.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, Умар Нурмагомедов дебютировал в сильнейшей бойцовской организации мира в январе 2021 года, на турнире UFC on ESPN 20 победив единогласным решением казахстанца Сергея Морозова. Нынешним же соперником 26-летнего бойца станет 30-летний американец Нейт Мэннис (16-1).
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