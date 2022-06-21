Альберт Туменов возвращается в ACA

Бывший чемпион ACA в полусреднем весе (до 77 кг), российский боец Альберт Туменов (22-4) возвращается в организацию, сообщает пресс-служба промоушена.
Напомним, 30-летний Туменов не дрался с ноября 2019 года, когда на турнире ACA 102 нокаутировал во втором раунде соотечественника Беслана Ушукова и провёл дебютную защиту титула, завоёванного семью месяцами ранее. После выступления боец не стал продлевать контракт и оставил пояс вакантным. Всего же на счету Туменова в ACA пять побед и ни одного поражения.
С 2014 по 2016 год боец выступал в UFC, где за время выступлений провёл восемь поединков, из которых в трёх уступил. Его последнее поражение датировано октябрём 2016 года – на турнире UFC 204 он уступил удушающим приёмом британцу Леону Эдвардсу.
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