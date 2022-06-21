Конор Макгрегор показал, как отдыхает с сыном на яхте. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как проводит время на яхте с сыном.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Последний бой Конор провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск 2021 года. В главном поединке Макгрегор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале. Время от времени Конор проводил тренировки по боксу.
Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон:
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