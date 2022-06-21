Стал известен следующий соперник россиянина Копылова в UFC

Российский боец UFC Роман Копылов (8-2), выступающий в среднем весе (до 84 кг), официально получил соперника.
31-летний Копылов подерётся на турнире UFC Fight Night, который состоится 4 сентября в Париже (Франция). Его соперником станет 32-летний итальянец Алессио Ди Кирико (13-6). Боец выступает в UFC с 2016 года и в своём последнем бою на UFC on ESPN 30 в августе уступил нокаутом американцу Абдулу Разак Альхассану.
Копылов же в октябре, на турнире UFC 267, проиграл единогласным судейским решением соотечественнику Альберту Дураеву. Всего на счету Романа в UFC два поражения при двух выступлениях.
Напомним, в главном бою турнира UFC Fight Night в Париже бывший претендент на титул в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган встретится с австралийцем Таем Туйвасой.
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