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Стал известен следующий соперник россиянина Копылова в UFC

Стал известен следующий соперник россиянина Копылова в UFC
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Российский боец UFC Роман Копылов (8-2), выступающий в среднем весе (до 84 кг), официально получил соперника.

31-летний Копылов подерётся на турнире UFC Fight Night, который состоится 4 сентября в Париже (Франция). Его соперником станет 32-летний итальянец Алессио Ди Кирико (13-6). Боец выступает в UFC с 2016 года и в своём последнем бою на UFC on ESPN 30 в августе уступил нокаутом американцу Абдулу Разак Альхассану.

Копылов же в октябре, на турнире UFC 267, проиграл единогласным судейским решением соотечественнику Альберту Дураеву. Всего на счету Романа в UFC два поражения при двух выступлениях.

Напомним, в главном бою турнира UFC Fight Night в Париже бывший претендент на титул в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган встретится с австралийцем Таем Туйвасой.

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