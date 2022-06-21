Украинец Редкач рассказал о многолетней критике в свой адрес за дружбу с Денисом Лебедевым

Украинский боксёр Иван Редкач высказал мнение о необходимости не смешивать спорт и политику. По словам Редкача, его не раз критиковали за дружбу с экс-чемпионом мира по версии WBA, IBF, россиянином Денисом Лебедевым.



«Ещё начиная с 2015 года я неоднократно подвергался высказываниям за общение и дружбу с Денисом Лебедевым. Но ни разу об этом не пожалел, потому что я честен со своей совестью. Я общаюсь с людьми по совести. В первую очередь, говоря о профессиональном боксе, это индивидуальный вид спорта. На ринг выходят не по паспорту, вероисповеданию или цвету кожи, а по заслугам в профессиональном боксе.



Лебедев, Валуев, Цзю, Кличко, Джонс, Мейвезер, Мозли, Тайсон, Ломаченко, Усик и многие другие прекрасные боксёры, все они профессиональные боксёры, знают их и уважают за их достижения, это легенды бокса, а уже потом говорят о том, откуда именно тот или иной боксёр. Спортсмены не политики, и не надо вмешивать спорт и делать его как рычаг для манипуляций и спекуляций. Не думаю, что того же Мейвезера станут любить как боксёра меньше, потому что он гулял по Красной площади и открыл там франшизу под своим именем. В первую очередь его узнали и полюбили как боксёра. Рой Джонс — это уважаемый боксёр, легенда. А травля за не удел чьего-то мнения — это уже не спорт», — написал Редкач в своих социальных сетях.

Семь великих боксёров, которые начинали с любителей: