Глава WBC: Канело должен остаться лучшим бойцом Р4Р после боя с Биволом

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что чемпион мира в четырёх весовых категориях и абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес должен остаться на верхней строчке рейтинга «pound-for-pound» после поражения россиянину Дмитрию Биволу.
«У меня Канело по-прежнему остаётся номером один в рейтинге «pound-for-pound». Хотя этот рейтинг – весёлая игра.
В этом году у нас невероятные бои. Конечно же, поражение Канело. Фьюри сделал заявление, а [Джермелл] Чарло стал абсолютным чемпионом. Как и Хэйни. Иноуэ и Бетербиев показали невероятные выступления. Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд… так много имён.
Но, как и сказал, было бы несправедливо убирать Канело, ведь он проиграл в бою, который не обязан был принимать. Он поднялся в весе», – приводит слова функционера издание Planet Sport.
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