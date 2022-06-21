Глава WBC: Канело должен остаться лучшим бойцом Р4Р после боя с Биволом

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что чемпион мира в четырёх весовых категориях и абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес должен остаться на верхней строчке рейтинга «pound-for-pound» после поражения россиянину Дмитрию Биволу.

«У меня Канело по-прежнему остаётся номером один в рейтинге «pound-for-pound». Хотя этот рейтинг – весёлая игра.

В этом году у нас невероятные бои. Конечно же, поражение Канело. Фьюри сделал заявление, а [Джермелл] Чарло стал абсолютным чемпионом. Как и Хэйни. Иноуэ и Бетербиев показали невероятные выступления. Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд… так много имён.

Но, как и сказал, было бы несправедливо убирать Канело, ведь он проиграл в бою, который не обязан был принимать. Он поднялся в весе», – приводит слова функционера издание Planet Sport.