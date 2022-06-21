«Это делает бокс классным». Шон Портер сказал, чем впечатлил Бетербиев в бою со Смитом

Двукратный чемпион мира Шон Портер высказался о победе российского полутяжеловеса Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом-младшим, поединок которых состоялся на минувших выходных в Нью-Йорке.
«Когда парни раз за разом пробивают какой-то удар, я понимаю, что его они и готовили. Я верю, команда Смита считала, что у них пройдёт правый оверхенд. Я болел за Джо, но скажу кое-что: окей, ты готовил его, но ты должен быть готов перестроиться.
Не нужно выбрасывать правые оверхенды и хуки слева до тех пор, пока парень напротив вас не вышел на удобную позицию. Смит так и не попытался что-либо изменить, и это аукнулось ему в концовке.
И эти два апперкота. Я не знал, владеет ли он [Бетербиев] ими, но я был по-настоящему впечатлён. Он попал апперкотом слева, справа, а затем пробил через руку. Вот что делает бокс классным», – сказал Шон в своём YouTube-подкасте.
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