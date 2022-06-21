Исмаилов обратился к Дураеву после его поражения на UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал соотечественника Альберта Дураева после его поражения в поединке с представителем США Хоакином Бакли на турнире UFC on ESPN 37, который состоялся в ночь на 19 июня мск в Техасе.



«Ваалейкум Салам, брат. Ты настоящий Лев. Ма ша Аллах, ты всегда возвращался сильнее. Рад, что ты в порядке», — написал Исмаилов в своих социальных сетях.



Напомним, Дураев уступил американцу Бакли техническим нокаутом. Россиянин был снят после второго раунда из-за гематомы в области левого глаза по распоряжению врача.

«105 кг агрессии». Взрывная ударка от Маги Исмаилова:

Ранее Альберт дал комментарий о своём поражении.