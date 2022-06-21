«Меня отлично встретили». Промоушен Хабиба готовится подписать бывшего претендента UFC
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Бывший боец UFC и экс-претендент на титул организации в полусреднем весе (до 77 кг), бразильский ветеран Тиаго Алвес (23-15) сообщил, что намеревается продолжить карьеру в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.
«Проблема BKFC [лига кулачных боёв, в которой Алвес провёл два поединка] заключается в их неорганизованности. Они не могли назначить мне дату и соперника. 24 июня будет год с момента моего последнего боя. Я считал, что после завоевания титула станет лучше, но ошибся. Поэтому я вышел из ситуации, которая убивала мою любовь к боям.
Я разговаривал с Eagle FC, и очень скоро у меня будут новости. Это уважаемая компания, в которой выступают высококлассные спортсмены. Они отлично встретили меня», – приводит слова бойца издание Ag Fight.
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