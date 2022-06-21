Экс-чемпион: в бою Бивола и Бетербиева будут качели

Двукратный чемпион мира американец Шон Портер высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Противостояние Бивола и Бетербиева – это бой Кроуфорда и Спенса в полутяжёлом весе. Это настолько близкий поединок… Когда мы говорим о Кроуфорде и Спенсе, то отмечаем их универсальность: скорость, рефлексы, силу, боксёрский IQ, навыки… и эти парни демонстрируют то же самое, но в полутяжёлом весе.
Я могу предвидеть качели в бою Бивола и Бетербиева. Когда один парень решит, что он теперь боксирует, другой обязательно ответит, попытавшись пойти вперёд, что опять же всё перевернёт. На кого бы я поставил сегодня? Не знаю», – сказал Портер в своём YouTube-подкасте.
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