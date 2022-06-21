Анатолий Токов — о Ф. Емельяненко: он вернулся в Союз ММА России от безвыходности

Российский боец Bellator Анатолий Токов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), прокомментировал назначение своего наставника Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА России.

«Когда Фёдор был президентом в прошлый раз, он часто был занят. У него было немного времени на тренировки. Потом он передал Союз, и времени появилось намного больше. Фёдор стал чаще находиться с нами. Как будет сейчас? Не знаю.

Ему пришлось вернуться от безвыходности. Какой был Союз при нём раньше! Что ни боец, можно его ставить на любой чемпионат. Фёдор ушёл, и Союз ослаб. На мой взгляд, бойцы стали другими. Мне кажется, что сейчас организация возродится. Говорю, как вижу сам», – приводит слова бойца издание Metaratings.