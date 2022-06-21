Анатолий Токов — о Ф. Емельяненко: он вернулся в Союз ММА России от безвыходности
Поделиться
Российский боец Bellator Анатолий Токов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), прокомментировал назначение своего наставника Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА России.
«Когда Фёдор был президентом в прошлый раз, он часто был занят. У него было немного времени на тренировки. Потом он передал Союз, и времени появилось намного больше. Фёдор стал чаще находиться с нами. Как будет сейчас? Не знаю.
Ему пришлось вернуться от безвыходности. Какой был Союз при нём раньше! Что ни боец, можно его ставить на любой чемпионат. Фёдор ушёл, и Союз ослаб. На мой взгляд, бойцы стали другими. Мне кажется, что сейчас организация возродится. Говорю, как вижу сам», – приводит слова бойца издание Metaratings.
Новость по темеФёдор Емельяненко избран на пост президента Союза ММА России
Комментарии
- 22 июня 2022
-
00:00
- 21 июня 2022
-
23:49
-
23:46
-
23:28
-
23:17
-
23:01
-
22:25
-
22:16
-
22:02
-
21:42
-
21:05
-
20:50
-
19:53
-
19:50
-
19:20
-
18:56
-
18:10
-
17:50
-
17:17
-
16:40
-
16:17
-
15:41
-
15:14
-
14:47
-
13:16
-
13:14
-
12:46
-
11:46
-
11:43
-
11:30
-
11:03
-
10:13
-
10:08
-
09:42
-
09:11
Партнерский контент