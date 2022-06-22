Менеджер Усика: вероятно, победитель реванша с Джошуа сразится за абсолютное чемпионство

Эгис Климас, менеджер украинского чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал организацию реванша со звёздным британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Этот поединок важен для обоих парней, а не только для одного. Очевидно, Энтони хочет вернуть свои пояса. У него новая команда и новый тренер. Я лично знаком с Робертом Гарсией, он тренировал парочку моих чемпионов до этого, и он отличный тренер. Думаю, что Энтони принял верное решение, выбрав его.

Что же касается Александра, то ему необходимо удержать пояса, чтобы продвинуться ещё дальше. Потому что есть немалая вероятность того, что победитель этого боя сразится за звание абсолютного чемпиона мира. И это станет историей», – сказал Климас на вступительной пресс-конференции.