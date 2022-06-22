Джошуа: Усик в первом бою надирал мне задницу какое-то количество раундов

Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой-реванш с украинским боксёром Александром Усиком. Первая встреча бойцов состоялась в сентябре. Тогда Усик победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112).

«Господь милостив всегда, даже в сложные времена. У меня сохранился голод до побед. Я говорил всегда, что остаюсь голодным. Я сохраняю мотивацию. В жизни всякое случается, сбои случаются. Но упорство, психологическая устойчивость и последовательность всегда возьмут верх. Так что, мы всё ещё на пути к неоспоримому чемпионству. И это был лишь небольшой сбой в дороге. И я сфокусирован на своей цели, которая сидит вон там (показал на Александра Усика).Даст бог, я выступлю, и стану трёхкратным чемпионом мира.

В первом бою против Усика он надирал мне задницу какое-то количество раундов. Я должен был принять это поражение, как мужчина. Я полностью принимаю это поражение. В сентябрьском бою я ошибся, а он всё сделал правильно. Сейчас мне просто нужно изменить исход в обратную сторону. Мне не нравится усложнять ситуацию. Потому что, всё гениальное просто. Порой, нужно не усложнять, чтобы добиться больших результатов.

Мы должны отдать должное Усику и его команде. Я не хейтер. Я уважаю людей и их профессию. Я уважаю его достижения. Это должно мотивировать меня становиться лучше. Если рядом со мной кто-то лучше в определённых аспектах, я должен мотивировать себя и заставить себя стать лучше него. И это то, что я делал всегда. Это то, что я делал всегда. И самое великолепное, что у меня есть второй шанс», — сказал Джошуа на пресс-конференции.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа.