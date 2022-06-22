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Усик высказался о предстоящем втором бое с Дшошуа

Усик высказался о предстоящем втором бое с Дшошуа
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Украинский боксёр Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего боя-реванша с британцем Энтони Джошуа. Первый бой завершился победой украинца единогласным решением судей.

«Ситуация дома не самая лучшая, но делаем то, что должны, делаем нашу работу с моей командой. Мы упорно работаем, чтобы достичь наших целей. Я никогда не давал громких речей. Я просто трудился и выполнял свою работу в тренировочном лагере. Это то, что я буду делать, пока не настанет день поединка. Тогда я выйду в ринг и буду радовать вас своим боксом. В настоящий момент я больше рад не тому, что я чемпион мира, а тому, что у меня есть друзья, жена, дети и великолепная команда», — сказал Усик на пресс-конференции.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа.

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