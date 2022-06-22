Дана Уайт: бой Нейта Диаза и Джека Пола имеет смысл

Президент UFC Дана Уайт впервые нейтрально-положительно высказался на тему возможного боя между бойцом его лиги Нейтом Диазом и бывшим блогером, ставшим боксёром, Джейком Полом.

«Послушайте, иметь дело с Нейтом всегда «весело, захватывающе, интересно». Так что посмотрим. Я не знаю, что мы будем делать, — с иронией охарактеризовал Уайт одного из самых популярных бойцов лиги. — Послушайте, мы пытаемся сделать все, что в наших силах, стараясь ни на кого не гадить и не проявляем ни к кому неуважения. Но мы не говорим здесь о Камару Усмане, которого просит его команда.

Мы говорим о Нейте Диасе. Нейт выиграл один бой за пять лет. Так что мы пытаемся определиться с его будущим. Но вероятно, он должен подраться с Джейком Полом. Это бой, который имеет смысл», — цитирует Уайта MMA Fighting.