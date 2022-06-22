Джейк Пол напомнил президенту UFC о своих требованиях

25-летний известный американский видеоблогер Джейк Пол напомнил президенту UFC Дана Уайту о своих требованиях на фоне слухов о возможном поединке с бойцом лиги Нейтом Диазом.

«Вы знаете условия: платить бойцам больше и давать им медицинскую помощь. Подсластитель: я буду драться бесплатно», — написал Пол в своём «твиттере»

Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся летом 2021 года, уступив британцу Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, однако ему не удалось договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Напомним, в 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. На его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.