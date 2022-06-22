Младший сын Кости Цзю встретится с Хорном. Ранее австралийца побеждал старший сын Цзю

Австралийский боксёр первого среднего веса 24-летний Никита Цзю, сын знаменитого в прошлом боксёра Кости Цзю, проведёт бой с соотечественником Беном Хорном, сообщает Boxing Scene.

Поединок состоится 20 июля 2022 года в Сиднее.

Для Никиты это бой станет третьим в его профессиональной карьере. Ранее он побеждал Аарона Стала и Мэйсона Смита, одержав обе победы нокаутом. Хорн, в свою очередь, одержал четыре победы, две из которых нокаутом, и потерпел четыре поражения.

Отметим, что в 2020 году Тим Цзю, старший сын Кости Цзю, победил Хорна в рамках вечера бокса в Таунсвилле (Австралия). Бой был остановлен в девятом раунде, после того как Хорн отказался продолжать поединок. Тимофей защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.