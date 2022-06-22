Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с братом Умаром перед его третьим боем в UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец Хабиб Нурмагомедов поддержал в социальных сетях двоюродного брата Умара Нурмагомедова (14-0), готовящегося в это воскресенье, 26 июня, выступить в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC on ESPN 38.
«Неделя боя UFC Vegas 57. Вперёд, Умар. Аккуратно подошли к неделе боя, 3 сутки до взвешивания, и мы готовы к бою», – написал Хабиб, опубликовав совместную фотографию с братом.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, Умар Нурмагомедов дебютировал в сильнейшей бойцовской организации мира в январе 2021 года, на турнире UFC on ESPN 20 победив единогласным решением казахстанца Сергея Морозова. Нынешним же соперником 26-летнего бойца станет 30-летний американец Нейт Мэнисс (16-1).
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