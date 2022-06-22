Кёртис Блэйдс: в MMA худшие фанаты

Американский боец UFC Кёртис Блэйдс, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), назвал фанатов MMA худшими в спорте.
Блэйдс остался недоволен реакцией болельщиков на проигрыш чемпионки в женском минимальном весе (до 52 кг) Роуз Намаюнас в реванше с Карлой Эспарзой, состоявшемся в начале мая.
«Если рассуждать о фанатах в сетях, говоривших всякие гадости и сказавших, что она ужасна… это одна из тех вещей, которые мне не нравятся в MMA. Я считаю, что у нас худшие фанаты, если сравнивать с хоккеем, баскетболом и футболом. Худшие.
У них самые спонтанные реакции, и зачастую они непонятны. Ты хорош ровно настолько, насколько хорош твой последний бой. В своё время они говорили то же об Адесанье, Андерсоне Сильве и Жорже Сен-Пьере. Они смотрят бой и равняют с ним твоё резюме», – сказал Блэйдс в интервью YouTube-каналу The Hannibal TV.
- 22 июня 2022
-
11:05
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:01
-
09:34
-
09:22
-
08:56
-
07:40
-
07:13
-
06:47
-
06:23
-
06:11
-
01:07
-
00:59
-
00:52
-
00:00
- 21 июня 2022
-
23:49
-
23:46
-
23:28
-
23:17
-
23:01
-
22:25
-
22:16
-
22:02
-
21:42
-
21:05
-
20:50
-
19:53
-
19:50
-
19:20
-
18:56
-
18:10
-
17:50