Кёртис Блэйдс: в MMA худшие фанаты

Американский боец UFC Кёртис Блэйдс, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), назвал фанатов MMA худшими в спорте.

Блэйдс остался недоволен реакцией болельщиков на проигрыш чемпионки в женском минимальном весе (до 52 кг) Роуз Намаюнас в реванше с Карлой Эспарзой, состоявшемся в начале мая.

«Если рассуждать о фанатах в сетях, говоривших всякие гадости и сказавших, что она ужасна… это одна из тех вещей, которые мне не нравятся в MMA. Я считаю, что у нас худшие фанаты, если сравнивать с хоккеем, баскетболом и футболом. Худшие.

У них самые спонтанные реакции, и зачастую они непонятны. Ты хорош ровно настолько, насколько хорош твой последний бой. В своё время они говорили то же об Адесанье, Андерсоне Сильве и Жорже Сен-Пьере. Они смотрят бой и равняют с ним твоё резюме», – сказал Блэйдс в интервью YouTube-каналу The Hannibal TV.