«Он просто обязан делать это». Бывший чемпион дал совет Джошуа перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор ESPN, американец Тимоти Брэдли рассказал об изменении, которое британский супертяжеловес Энтони Джошуа мог бы внести в реванше с украинцем Александром Усиком.

«Мы уже видели, как Джошуа вносит коррективы. В реванше с Руисом он больше боксировал. Хотя я считаю, что его основная проблема заключается в психологии. Он выйдет против Усика, по-настоящему жёсткого парня и великолепного боксёра.

Мне нужно пересмотреть первый поединок, чтобы понять, на какие изменения способен Джошуа. Он отлично себя показывал, когда атаковал Усика по корпусу, а это наиболее достижимая цель. Вы просто обязаны бить по корпусу, учитывая, что парень напротив отлично двигает головой. Если Джошуа с самого начала будет работать по корпусу и не сбросит темп, то ухватится за возможность», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу SecondsOut.