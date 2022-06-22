Махачев: как и вы, сижу и жду хороших новостей. Скоро

Российский претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев прокомментировал слухи об организации поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Напомним, ранее сразу ряд ресурсов сообщил о том, что встреча бойцов запланирована на турнир UFC 281, который состоится 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Как и вы, сижу и жду хороших новостей. Скоро», – написал Ислам в социальных сетях.
Перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным. Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победой серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел техническим нокаутом в первом раунде американца Бобби Грина.
- 22 июня 2022
-
12:23
-
12:11
-
11:29
-
11:05
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:01
-
09:34
-
09:22
-
08:56
-
07:40
-
07:13
-
06:47
-
06:23
-
06:11
-
01:07
-
00:59
-
00:52
-
00:00
- 21 июня 2022
-
23:49
-
23:46
-
23:28
-
23:17
-
23:01
-
22:25
-
22:16
-
22:02
-
21:42
-
21:05
-
20:50
-
19:53
-
19:50
-
19:20