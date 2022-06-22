Махачев: как и вы, сижу и жду хороших новостей. Скоро

Российский претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев прокомментировал слухи об организации поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, ранее сразу ряд ресурсов сообщил о том, что встреча бойцов запланирована на турнир UFC 281, который состоится 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Как и вы, сижу и жду хороших новостей. Скоро», – написал Ислам в социальных сетях.

Перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным. Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победой серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел техническим нокаутом в первом раунде американца Бобби Грина.