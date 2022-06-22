Американский режиссёр Харрис: был в Дагестане и понял – Хабиба не побьют

Известный американский режиссёр Уилл Харрис рассказал о впечатлениях от поездки в Дагестан, где вырос непобеждённый российский экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов.

«Я был с Хабибом в Дагестане, встречался с его отцом, поднимался в горы… После того, что я увидел, я просто не вижу никого, кто бы смог его побить. Я видел места, где он вырос. Ничто не сломает его. И я убедился в этом, когда побывал в Дагестане и увидел, как там живут люди», — сказал Харрис в подкасте комментатора UFC Джо Рогана.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба, заявил, что он смог бы стать чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) и победить действующего обладателя титула, новозеландца Исраэля Адесанью.