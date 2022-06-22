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Дмитрий Кудряшов назвал тип бойцов, которому может проиграть Артур Бетербиев

Дмитрий Кудряшов назвал тип бойцов, которому может проиграть Артур Бетербиев
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Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов считает, что украинский супертяжеловес Александр Усик является олицетворением бойца, который смог бы доставить проблемы Артуру Бетербиеву.

«Бетербиев будет испытывать проблемы только с одним классом боксёров – наподобие Усика. Ноги, осторожный стиль, хорошее движение – здесь будут проблемы. У остальных же сломать или перебоксировать Артура в инсайде точно не получится.

Похож ли на Усика Бивол? Смотря какая будет установка. Мы видели, как Дмитрий может стоять и бить, но в бою с Артуром нужны будут очень хорошие ноги, никаких приёмов на блок, ответов и так далее. Бивол должен держаться далеко от Артура», – сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу Usachev TV.

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