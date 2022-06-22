Новый тренер Джошуа объяснил, почему он победит Усика в реванше

Роберт Гарсия, новый тренер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, прокомментировал официальный анонс его реванша с украинским чемпионом Александром Усиком, который состоится 20 августа.
«В декабре я начал перемещаться между Англией и США, чтобы поработать с Энтони. Теперь же я вижу другого бойца из-за того, как он думает, говорит и тренируется. Я считаю, что он провёл неправильный бой, но это в прошлом. Усик оказался лучше, но мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть титулы 20 августа. Мы способны на это. Энтони больше, сильнее, и у него преимущество в размахе рук. Чем мы и воспользуемся.
Мы должны быть готовы ко всему. Усик – великолепный боец, чувствительный, точный, у него есть всё, но и Энтони многое умеет. Мы тренируемся даже в выходные дни», – сказал Гарсия на вступительной пресс-конференции.
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