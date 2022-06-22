«Я согласен на всё». Дана Уайт — о перспективах Волкановски после трилогии с Холлоуэем

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не станет мешать чемпиону организации в полулёгком дивизионе (до 65 кг), австралийцу Алексу Волкановски, если он решит подняться в весе.

Напомним, 3 июля в Лас-Вегасе (США) Волкановски завершит трилогию с бывшим обладателем титула, американцем Максом Холлоуэем, поединок станет частью турнира UFC 276.

«Волкановски – один из тех парней, которые заслужили всеобщее уважение. Бой с Холлоуэем имеет для него смысл. После того, как всё закончится, этот парень может делать всё, что пожелает. Захочет ли он подняться в весе и бросить вызов кому-то из лёгкого дивизиона или захочет сделать что-нибудь ещё, я буду согласен на всё», – приводит слова Уайта издание Sportskeeda.