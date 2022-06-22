Атлетическая комиссия Техаса вынесла вердикт по спорному нокауту Дураева

Атлетическая комиссия штата Техас, на территории которого на минувших выходных состоялся турнир UFC on ESPN 37, вынесла вердикт по результату поединка в среднем весе (до 84 кг) между россиянином Альбертом Дураевым и американцем Хоакином Бакли.

Напомним, Дураев уступил техническим нокаутом из-за вмешательства врача, однако впоследствии возникла путаница, в каком именно раунде это произошло. Инцидент произошёл после перерыва между вторым и третьим раундом.

«Мы начали третий раунд, однако боец не вышел из угла, поэтому был объявлен технический нокаут в третьем раунде», – приводит слова представителя комиссии издание MMA Fighting.

Ранее поражение Дураева прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.