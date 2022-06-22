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Менеджер Яна: Пётр отказался от боя с Марлоном Верой

Менеджер Яна: Пётр отказался от боя с Марлоном Верой
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Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, подтвердил, что бой между его подопечным и Марлоном Верой не состоится.

«Реально ли Пётр Ян отказался от боя с Марлоном Верой? Да. Предложили на август. Мы сказали, что в августе мы не хотим. Подготовка получится скомканной, если сейчас организовывать лагерь. Опять-таки визовый вопрос не решён ещё у тренеров. Поэтому мы сказали, что готовы драться в сентябре. Но UFC нужен был главный бой вечера именно на август. Доминик Круз откликнулся, и они сделали бой Вера — Круз», — приводит слова Абдрахманова Sport24.

В своём последнем выступлении на турнире в UFC, которое прошло в апреле, Пётр Ян уступил американскому бойцу Алджэмейну Стерлингу раздельным решением судей. До этого Стерлинг отобрал у Яна пояс, выиграв бой из-за дисквалификации россиянина за запрещённый удар коленом.

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