Джон Маккарти объяснил, почему бывший боец не станет лучшим судьёй

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти считает, что бывшие бойцы не могут стать лучшими судьями, чем ныне существующие. По мнению Маккарти, бывшим бойцам сложно наблюдать за тем или иным боем беспристрастно, как это должен делать официальный представитель судейского корпуса.



«Нет, из бывшего бойца не получится лучший рефери или судья, но они могут быть так же хороши, как и те, что есть. Кто-то может, а кто-то нет. Бывшему бойцу зачастую очень сложно переключиться на то видение боя, которое должно быть у официального лица. Бывший бойцы зачастую слишком резко относятся к тому или иному бою», — написал Маккарти в своих социальных сетях.



Ранее Маккарти высказался по поводу россиянина Забита Магомедшарипова, который на днях завершил карьеру.

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