UFC пытается сделать американскую визу для Хасбика

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в UFC, сообщил, что промоушен пытается оформить визу для блогера Хасбика, чтобы он мог посетить турнир.
«Думаю, на мой поединок он не сможет прилететь, но к следующим боям — возможно. Просто виза нужна в США. Как я знаю, у него сейчас нет визы, но UFC работает над этим, чтобы привезти Хасбика сюда», — приводит слова Умара Нурмагомедова Sport24.
18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.
Напомним, после победы Ислама Махачева над Дэном Хукером в октябре 2021 года Хабиб Нурмагомедов посадил Хасбика на плечи и зашёл с ним в октагон.
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