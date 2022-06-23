Арман Царукян дал прогноз на бой Махачев — Оливейра

Российский боец MMA Арман Царукян дал прогноз на бой между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Я думаю, Махачев сумеет победить Чарльза Оливейру. Потому, что у Ислама значительно выше навыки в вольной борьбе, к тому же, он хороший грэпплер. Что касается работы в стойке, то у Махачева очень хорошая защита от ударной техники. Чарльз не сможет перебить его. Моё мнение такое: Ислам победит Чарльза решением судей по итогам пяти раундов», – рассказал Царукян на пресс-конференции перед своим боем.



Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.