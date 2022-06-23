Шавкат Рахмонов: я – будущий чемпион UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов заявил, что он лучше своего будущего соперника по соглавному бою турнира UFC Fight Night 208 Нила Мэгни.



«Нил Магни станет для меня очередной хорошей проверкой. Я готов показать, что я лучше, чем он. Лучше всех в этом дивизионе. Что касается досрочной победы, то я не ставлю перед собой такую цель. Если он допустит ошибку, я воспользуюсь этим шансом. Как отношусь к вниманию, которое сейчас мне уделяют, как потенциальному претенденту на титул? Так я – будущий чемпион UFC", — заявил Шавкат на пресс-конференции перед боем.

Турнир UFC Figh Nifgt 208 пройдёт в ночь на 26 июня в Лас-Вегасе. В главном событии встретятся россиянин Арман Царукян и поляк Матэуш Гамрот.