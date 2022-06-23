Умар Нурмагомедов: если мне дадут бойца из топ-15 UFC, я готов

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов (14-0) поделился ожиданиями от предстоящего в ночь на 26 июня поединка с Нейтом Манессом на турнире UFC Fight Night 208.



«Я думаю, что готов к этим парням, и я хочу двигаться вперёд. Если мне дадут топ-15, я готов. Я знаю это. Я могу конкурировать с этими ребятами. Но я не уверен в том, на какой позиции я окажусь после этого боя», — сказал брат Хабиба на пресс-конференции.



Умар одержал в UFC две победы и после каждой просил более сложных оппонентов. Манесс трижды побеждал в лучшей лиге мира. И считается таким же перспективным и талантливым проспектом, как и Нцрмагомедов. Россиянин надеется, что этот бой покажет, насколько он готов ворваться в топ легчайшего дивизиона.



«Я думаю, что Манесс хороший боец. У него отличный бокс, хорошая борьба, очень хорошая борьба. Посмотрим. Он хороший боец. Я чувствую, что это будет хороший бой", — заявил Умар.