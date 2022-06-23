Царукян: после этого боя обо мне будут говорить все вокруг

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян верит в то, что победа над поляком Матэушем Гамротом на турнире UFC Fight Night 208 моментально понимет его в топ-5 лёгкого дивизиона и сделает одним из главных претендентов на претендентский бой.
«Я великолепно себя чувствую, я очень взволнован в преддверии боя. Это мой первый мейн-ивент и я счастлив быть здесь. Мне всё нравится, это было моей мечтой с того момента, как я попал в UFC. После этого боя для меня всё должно измениться. Обо мне будут говорить все вокруг. Я буду претендентом на титул после этого боя. Надеюсь, что покажу хороший бой и сумею финишировать Гамрота. В дивизионе полно парней, которые сливаются с боя со мной. После этого поединка у них не будет больше шансов на это», — сказал Царукян на пресс-конференции перед боем с Гамротом.
Турнир UFC Figh Night 208 состоится в ночь на 26 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В карде турнира также представлены Умар Нурмагомедов и два казахстанских бойца — Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов.
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