Промоутер Артура Бетербиева сообщил о планах на ближайшие два боя российского боксёра
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Боб Арум, который является промоутером российского боксёра Артура Бетербиева, сообщил о планах на ближайшие два боя российского боксёра.
«Мы с нетерпением ждём сенсационного боя Артура Бетербиева с Энтони Ярдом в Лондоне этой осенью. Также мы надеемся, что победитель сможет сразиться за бесспорный титул чемпиона в полутяжёлом весе в начале следующего года», – написал Арум в социальной сети.
Ранее Артур Бетербиев одержал победу над американцем Джо Смитом-младшим в объединительном бою.
Поединок состоялся в Нью-Йорке (США). Он возглавил вечер профессионального бокса. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF принадлежали Бетербиеву, а у Смита был пояс по версии WBO.
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