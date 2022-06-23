Промоутер Артура Бетербиева сообщил о планах на ближайшие два боя российского боксёра

Боб Арум, который является промоутером российского боксёра Артура Бетербиева, сообщил о планах на ближайшие два боя российского боксёра.



«Мы с нетерпением ждём сенсационного боя Артура Бетербиева с Энтони Ярдом в Лондоне этой осенью. Также мы надеемся, что победитель сможет сразиться за бесспорный титул чемпиона в полутяжёлом весе в начале следующего года», – написал Арум в социальной сети.



Ранее Артур Бетербиев одержал победу над американцем Джо Смитом-младшим в объединительном бою.



Поединок состоялся в Нью-Йорке (США). Он возглавил вечер профессионального бокса. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF принадлежали Бетербиеву, а у Смита был пояс по версии WBO.