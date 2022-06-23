Сириль Ган: теперь я просто хочу пояс UFC. Это моя цель

Французский боец UFC Сириль Ган рассказал, что хотел бы получить поединок за временный титул, если сумеет победить в бою с Таем Туйвасой.

«Думаю, если я выиграю бой с Туйвасой, то следующим будет поединок с тем, кто выиграет временный пояс. Проигрыш Нганну малость отодвинул меня от цели, но это значит, что будет больше испытаний, так что меня всё устраивает. Я – спортсмен, и мне нравится такое.



Не хочу ждать долго. Не знаю, когда там состоится поединок между Джонсом и Стипе, но в случае победы над Туйвасой я хочу вернуться как можно скорее и подраться за временный титул.



Первые несколько месяцев после поражения было такое, что я хотел подраться именно с Нганну, но теперь – просто хочу пояс. Это моя цель. Хочу добраться до вершины, так что мне всё равно, кто будет соперником – Блэйдс, Стипе, Джонс или Фрэнсис», — приводит слова Гана MMAJunkie.