Тимур Валиев покинул UFC

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев покинул организацию UFC. Причина ухода Валиева не сообщается.

В своём последнем поединке на турнире UFC Fight Night 204 он уступил Джеку Шору. Бой продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу ирландскому спортсмену.



Для Валиева это поражение стало третьим в 22 поединках. На счету россиянина 18 побед, ещё один бой был признан несостоявшимся.

В UFC россиянин провёл чуть меньше двух лет. Его дебют состоялся 21 августа 2020 года на UFC on ESPN 15 в бою против Тревина Джонса. Валиев потерпел поражение во втором раунде техническим нокаутом. Позже американца лишили победы из-за провала допинг-теста.