Мокаев — о Хабибе: хорошо, что они сравнивают меня с величайшим, но у меня своя история

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал о сравнениях с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Нет, меня это не слишком беспокоит. Если бы он был плохим парнем, тогда другой разговор… Но он отличный пример. Это хорошо, что они сравнивают меня с величайшим, понимаете?! Но я просто хочу создать свою собственную историю. Ничего такого грубого, но у меня есть своя история», — приводит слова Мокаева Sportskeeda.

Напомним, дебют Мокаева в UFC состоялся поединком с представителем США Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде после того, как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева та победа стала седьмой в профессиональных боях ММА в восьми поединках.