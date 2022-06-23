Мокаев — о Хабибе: хорошо, что они сравнивают меня с величайшим, но у меня своя история

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал о сравнениях с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Нет, меня это не слишком беспокоит. Если бы он был плохим парнем, тогда другой разговор… Но он отличный пример. Это хорошо, что они сравнивают меня с величайшим, понимаете?! Но я просто хочу создать свою собственную историю. Ничего такого грубого, но у меня есть своя история», — приводит слова Мокаева Sportskeeda.
Напомним, дебют Мокаева в UFC состоялся поединком с представителем США Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде после того, как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева та победа стала седьмой в профессиональных боях ММА в восьми поединках.
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