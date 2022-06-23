Тренер команды Хабиба встал на сторону судей в бою Шевченко — Сантос

Тренер команды Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес прокомментировал победу Валентины Шевченко над Тайлой Сантос.



«Чемпион есть чемпион. Я убеждён, что в таких поединках ты не можешь просто взять верх, как в боксе. Ты должен действительно победить чемпиона по всем статьям. Основываясь на этом, я думаю, что судьи приняли правильное решение», — цитирует Мендеса SportsKeeda.



В ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре проходил турнир UFC 275. В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела седьмую защиту титула. Соперницей Пули стала четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос.



Бой продлился все пять раундов. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко (48:47, 47:48, 49:46).