Биспинг: Конора Макгрегора нельзя называть великим бойцом полулёгкого веса
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг считает, что звёздный ирландец Конор Макгрегор не входит в число «великих» в полулёгком весе.
«Если Волкановски справится с Холлоуэем, то он без тени сомнения станет величайшим бойцом в полулёгком весе, которого когда-либо видела UFC. Конечно, раньше это был Жозе Альдо. Затем Конор Макгрегор нокаутировал его за 13 секунд. Но он так и не защитил пояс, освободил его и перешёл в другую весовую категорию. Поэтому, несмотря на то что у Макгрегора был сумасшедший результат здесь, он не войдёт в список великих в полулёгком весе», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.
Ранее в интервью Биспинг рассказал о «нападении роботов» на турнире UFC 275 в Сингапуре.
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