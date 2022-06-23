Арестованы подозреваемые в ограблении экс-чемпиона мира по боксу Амира Хана
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Полиция объявила о задержании трёх подозреваемых — 20, 25 и 34 лет — по подозрению в ограблении экс-чемпиона мира по боксу Амира Хана.
35-летний Хан ужинал со своей женой Фарьял в апреле этого года в Лондоне. Когда они возвращались к машине, двое мужчин подбежали к Хану и потребовали у него часы.
В общей сложности Амир провёл 40 боёв, в 34 поединках праздновав победы, 21 из которых была добыта нокаутами. В последнем поединке, состоявшемся в феврале 2022 года, Амир потерпел поражение техническим нокаутом в бою с соотечественником Келлом Бруком. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 кг. В начале мая Амир Хан объявил, что он принял решение завершить карьеру.
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