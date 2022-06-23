Гамрот: не хочу быстро заканчивать бой с Царукяном. Это будет пять раундов насилия

Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот поделился ожиданиями от поединка с Арманом Царукяном.



«Никто не хотел бы драться с Арманом, многие его просто боятся. Никто не хотел бы драться со мной. И мы встретимся с ним в октагоне. Царукян — отличный боец. Он хорошо атакует, хорошо борется, но я думаю, что он слаб в джиу-джитсу. У меня больше опыта в пятираундовых боях, и я привык к давлению.



Не хочу быстро заканчивать бой с Царукяном. Это будет пять раундов насилия. Вероятно, этот поединок станет самым большим испытанием для меня на данный момент, и я готовлюсь к этому», — цитирует Гамрота MMA Junkie.



Поединок между Арманом Царукяном и Матеушем Гамротом станет главным событием UFC Fight Night 208.

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