Гамрот: не хочу быстро заканчивать бой с Царукяном. Это будет пять раундов насилия
Поделиться
Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот поделился ожиданиями от поединка с Арманом Царукяном.
«Никто не хотел бы драться с Арманом, многие его просто боятся. Никто не хотел бы драться со мной. И мы встретимся с ним в октагоне. Царукян — отличный боец. Он хорошо атакует, хорошо борется, но я думаю, что он слаб в джиу-джитсу. У меня больше опыта в пятираундовых боях, и я привык к давлению.
Не хочу быстро заканчивать бой с Царукяном. Это будет пять раундов насилия. Вероятно, этот поединок станет самым большим испытанием для меня на данный момент, и я готовлюсь к этому», — цитирует Гамрота MMA Junkie.
Поединок между Арманом Царукяном и Матеушем Гамротом станет главным событием UFC Fight Night 208.
Новость по темеАрман Царукян: буду действовать умно и одержу досрочную победу
Комментарии
- 23 июня 2022
-
14:20
-
14:13
-
13:57
-
13:21
-
13:05
-
12:37
-
11:47
-
11:21
-
11:15
-
10:30
-
10:02
-
10:02
-
09:39
-
08:06
-
07:55
-
07:38
-
07:26
-
06:59
-
06:35
-
06:34
-
05:45
-
00:49
- 22 июня 2022
-
22:58
-
21:56
-
20:06
-
19:54
-
19:50
-
18:59
-
18:49
-
18:40
-
18:04
-
16:58
-
16:51
-
16:15
-
15:55
Партнерский контент