«Всегда есть другой парень». Гегард Мусаси высказался про Анатолия Токова

Действующий чемпион Bellator Гегард Мусаси выделил россиянина Анатолия Токова, как одного из самых опасных соперников в его дивизионе.

«Кого бы я ни победил, всегда найдётся другой парень. Фабиан Эдвардс там, Анатолий Токов там, Йоэль Ромеро там. Вы никогда не очистите дивизион. Всегда есть кто-то ещё. Я смотрю на этот бой, а что будет после, я не знаю. Подождем, посмотрим, для чего меня позовут.

Единственный, кто выделяется, это Токов. Может, ещё Фабиан, который совсем недавно победил. Внизу всегда есть перспективные ребята, но я их не видел. Я не слежу за этим», — приводит слова Мусаси MMA Junkie.

Напомним, в ночь на 26 февраля мск Мусаси защищал свой титул в поединке с американским бойцом Остином Вандерфордом. Поединок завершился в первом раунде после того, как Гегард за 1,25 минуты нокаутировал соперника. Всего в смешанных единоборствах Мусаси одержал 49 побед, потерпел 7 поражений и дважды заканчивал бой вничью.