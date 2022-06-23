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«Энтони никогда не бегал». Фьюри-старший поддержал Джошуа перед боем с Усиком

«Энтони никогда не бегал». Фьюри-старший поддержал Джошуа перед боем с Усиком
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Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри поддерживает Энтони Джошуа в реванше с Александром Усиком.

«Я бы хотел, чтобы Энтони добился успеха. Ему нужны правильные люди в окружении. У меня всегда найдётся время на него. Он подарил нам несколько отличных вечеров, ни от кого не убегал и всегда сражался. Любому сопернику Энтони всегда давал бой. Да, он мог проиграть, но ведь бился, так?

Нужно отдать должное этому парню. Он молод, и я уверен, что с его физическими данными он может выиграть титул в третий раз. И тогда кто знает, может, он вернёт большого Цыганского короля. Желаю удачи Энтони, он хороший парень!» — цитирует Джона Фьюри BoxingScene.

Бой-реванш между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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