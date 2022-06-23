Шлеменко объяснил, почему Магни не сможет победить Рахмонова
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке Шавката Рахмонова и Нила Магни на турнире UFC Fight Night 208. Казахстанец и представитель США встретятся в ночь с 25 на 26 июня.
«Способен ли Нил Магни остановить Шавката? Мне кажется, нет. Шавкат лучше, чем он. Он сильнее, лучше борется, лучше бьёт, более жёстко», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Рахмонов провёл 15 профессиональных поединков и все закончил досрочными победами. Магни победил 26 раз, а девять схваток закончились его поражением. Бой Шавката с американцем станет соглавным событием турнира, в мейн-ивенте Арман Царукян встретится с польским бойцом Матеушем Гамротом.
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