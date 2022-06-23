Исмаилов: давайте пожелаем, чтобы поединок со Шлеменко не закончился в первом раунде

Российский боец Магомед Исмаилов высказался по поводу возможного боя с Александром Шлеменко.
«Проблем с духом и характером у меня нет. Меня можно остановить, когда я засну, а до тех пор я буду драться. Хорошо. Что я хочу сказать. Давайте пожелаем, чтобы этот поединок не закончился в первом раунде. Будем на это надеяться, но не обещаю, что не буду стараться победить его в первых двух. Будем исходить из того, что Шлеменко выдержит натиск в первых двух раундах. И потом мы посмотрим по поводу духа и характера, и всё это обсудим после боя», — приводит слова Исмаилова Metaratings.
Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.
- 23 июня 2022
-
15:57
-
15:23
-
15:20
-
15:18
-
15:00
-
14:20
-
14:13
-
13:57
-
13:21
-
13:05
-
12:37
-
11:47
-
11:21
-
11:15
-
10:30
-
10:02
-
10:02
-
09:39
-
08:06
-
07:55
-
07:38
-
07:26
-
06:59
-
06:35
-
06:34
-
05:45
-
00:49
- 22 июня 2022
-
22:58
-
21:56
-
20:06
-
19:54
-
19:50
-
18:59
-
18:49
-
18:40