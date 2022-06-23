Исмаилов: давайте пожелаем, чтобы поединок со Шлеменко не закончился в первом раунде

Российский боец Магомед Исмаилов высказался по поводу возможного боя с Александром Шлеменко.

«Проблем с духом и характером у меня нет. Меня можно остановить, когда я засну, а до тех пор я буду драться. Хорошо. Что я хочу сказать. Давайте пожелаем, чтобы этот поединок не закончился в первом раунде. Будем на это надеяться, но не обещаю, что не буду стараться победить его в первых двух. Будем исходить из того, что Шлеменко выдержит натиск в первых двух раундах. И потом мы посмотрим по поводу духа и характера, и всё это обсудим после боя», — приводит слова Исмаилова Metaratings.

Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.