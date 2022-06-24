Василевский: Царукян – сильный боец, но не чемпионский уровень

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением об уровне Армана Царукяна. В ночь с 25 на 26 июня Царукян возглавит турнир UFC Fight Night 208, где встретится с Матеушем Гамротом.
«Царукян – сильный боец, но пока у него не чемпионский уровень на сегодняшний день. Чемпионский потенциал? Он есть, но это слишком глобально сказано. Всё-таки чемпионы меняются часто в разных организациях, даже в UFC. Сегодня один, завтра другой, поэтому потенциал – это слишком громко сказано. Любой боец, который входит в топ-15 и находится на пике кондиций, может выиграть у первого номера. Каждый, кто дерётся в топе, может быть чемпионом, у него уже есть потенциал», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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