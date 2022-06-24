Шлеменко ответил, кто быстрее дойдёт до титульника UFC — Рахмонов, Царукян или брат Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о титульных перспективах Шавката Рахмонова, Армана Царукяна и Умара Нурмагомедова. Шлеменко ответил, кто из этой тройки первым заслужит драться за пояс в своём дивизионе.

«Мне кажется, быстрее это будет у Умара. Потому что в легчайшем весе народу меньше. В 70 кг много российских бойцов, там очень жёсткая конкуренция», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

На турнире UFC Fight Nigh 208, который пройдёт в ночь с 25 на 26 июня, Арман Царукян встретится с Матеушем Гамротом, Шавкат Рахмонов подерётся с Нилом Магни, Умар Нурмагомедов сразится с Нэйтом Манессом, а Сергей Морозов проведёт поединок с Раулианом Пэйвой.