Шлеменко ответил, кто быстрее дойдёт до титульника UFC — Рахмонов, Царукян или брат Хабиба
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о титульных перспективах Шавката Рахмонова, Армана Царукяна и Умара Нурмагомедова. Шлеменко ответил, кто из этой тройки первым заслужит драться за пояс в своём дивизионе.
«Мне кажется, быстрее это будет у Умара. Потому что в легчайшем весе народу меньше. В 70 кг много российских бойцов, там очень жёсткая конкуренция», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
На турнире UFC Fight Nigh 208, который пройдёт в ночь с 25 на 26 июня, Арман Царукян встретится с Матеушем Гамротом, Шавкат Рахмонов подерётся с Нилом Магни, Умар Нурмагомедов сразится с Нэйтом Манессом, а Сергей Морозов проведёт поединок с Раулианом Пэйвой.
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