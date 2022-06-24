Василевский: было бы интересно посмотреть бой Физиева с Царукяном
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал, как относится к теоретическому поединку между Арманом Царукяном и Рафаэлем Физиевым.
«У Рафаэля очень интересная техника, он хорошо работает в стойке, чувствительный очень. Интересно дерётся, динамично. В принципе, интересно было бы посмотреть их бой с Царукяном. Сложно сказать, кто был бы фаворитом. В стойке Физиев поинтереснее, а как бой сложится, непонятно», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
В ночь с 25 на 26 июня на турнире UFC Fight Night 208 Арман Царукян в главном поединке сразится с Матеушем Гамротом. А в ночь с 9 на 10 июля Рафаэль Физиев подерётся с Рафаэлем дос Аньосом в рамках ивента UFC Fight Night 209.
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