Взвешивание Bellator 282: Магомедов и Барсола показали равный вес, Токов тяжелее Абдуллы

В Анкасвилле, штат Коннектикут (США), состоялась церемония взвешивания турнира Bellator 282. В главном событии турнира сойдутся чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси и претендент Джонни Эблин. Помимо этого, на турнире состоятся два четвертьфинальных боя Гран-при промоушена в легчайшем весе, в одном из которых примет участие россиянин Магомед Магомедов.



В рамках основного карда турнира также пройдут два боя с участием россиян — Александра Шаблия и Анатолия Токова.



По итогам взвешивания Мусаси оказался тяжелее Эблина, Магомедов показал равный вес с Энрике Барсолой, Анатолий Шаблий оказался легче Брента Примуса, а Анатолий Токов перевесил Мухаммада Абдуллу.



Bellator 282. Взвешивание



Гегард Мусаси (83,91 кг) — Джонни Эблин (83,91 кг) — бой за титул в среднем весе

Леандро Иго (61,12 кг) — Дэнни Сабателло (61,12 кг) — 1/4 Гран-при в легчайшем весе

Энрике Барсола (61,23 кг) — Магомед Магомедов (61,23 кг) — 1/4 Гран-при в легчайшем весе

Кассиус Кейн (77 кг) — Бреннан Уорд (77,56 кг)

Брент Примус (70,76 кг) — Александр Шаблий (70,65 кг)

Мухаммад Абдулла (83,57 кг) — Анатолий Токов (84,37 кг)